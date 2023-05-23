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РФ перекидає частину солдатів з України до Бєлгородської області, — ЗМІ

23 травня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ перекидає частину солдатів з України до Бєлгородської області, — ЗМІ
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Через погіршення ситуації на кордоні у Бєлгородській області Росія має намір відправити туди додаткові військові сили. Командування західного військового округу Росії ухвалює оперативне рішення про перекидання певних боєздатних підрозділів через погіршення ситуації на кордоні у Бєлгородській області.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Згідно з наданими даними, наразі розглядається можливість переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії із зони бойових дій Макіївки Луганської області до Бєлгородської області.

За даними інтерактивної карти Deep State операція, що проводиться у Бєлгородській області, охоплює площу понад 30 квадратних кілометрів. Ця територія називається "сірою зоною".

Водночас бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявляють про свій намір продовжити звільнення Росії та додають, що вони "продовжують рухатися вперед".

Нагадаємо, що у Бєлгородській області продовжується звільнення регіону від путінського режиму. Населення регіону панічно тікає, бо акція добровольців розвіяла міф про непереможність та захищеність Росії.

Російські добровольці заявили, що Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" продовжують звільнення Росії від путінського режиму.

Вони наголосили, що силовики не змогли нічого протиставити патріотам-добровольцям.

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