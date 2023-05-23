Российские добровольцы заявили, что продолжают освобождение Белгородской области

Российский доброволец. Фото: Telegram-канал Легиона "Свобода России"

В Белгородской области продолжается освобождение региона от путинского режима. Население региона панически убегает, потому что акция добровольцев развеяла миф о непобедимости и защищенности России.

Об этом заявил на своем Telegram-канал Легиона "Свобода России".

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Российские добровольцы заявили, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают освобождение России от путинского режима.

Они подчеркнули, что силовики не смогли ничего противопоставить патриотам-добровольцам.

"В очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и Россия сильна, по факту — власти годами просто разворовывали бюджет и врали, что все хорошо", — говорится в заявлении Легиона.

Паника в Белгородской области

По словам российских добровольцев, в Белгородской области сейчас настоящая паника.

"Частно идет организованная эвакуация, но преимущественно происходит стихийное бегство", — отметили в Легионе.

А Россия, заявили добровольцы, совсем незащищена, потому что все войска либо уничтожены, либо ранены, либо находятся в Украине.

Напомним, что в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.