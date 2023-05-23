Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские добровольцы заявили, что продолжают освобождение Белгородской области arrow

Российские добровольцы заявили, что продолжают освобождение Белгородской области

23 мая 2023 13:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские добровольцы заявили, что продолжают освобождение Белгородской области
Российский доброволец. Фото: Telegram-канал Легиона "Свобода России"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Белгородской области продолжается освобождение региона от путинского режима. Население региона панически убегает, потому что акция добровольцев развеяла миф о непобедимости и защищенности России.

Об этом заявил на своем Telegram-канал Легиона "Свобода России".

Читайте также:

Освобождение России продолжается

Российские добровольцы заявили, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают освобождение России от путинского режима.

Они подчеркнули, что силовики не смогли ничего противопоставить патриотам-добровольцам.

"В очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и Россия сильна, по факту — власти годами просто разворовывали бюджет и врали, что все хорошо", — говорится в заявлении Легиона.

Паника в Белгородской области

По словам российских добровольцев, в Белгородской области сейчас настоящая паника.

"Частно идет организованная эвакуация, но преимущественно происходит стихийное бегство", — отметили в Легионе.

А Россия, заявили добровольцы, совсем незащищена, потому что все войска либо уничтожены, либо ранены, либо находятся в Украине.

Напомним, что в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас