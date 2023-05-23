РФ перекидывает часть солдат из Украины в Белгородскую область, — СМИ

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Из-за ухудшения ситуации на границе в Белгородской области, Россия намерена отправить туда дополнительные военные силы. Командование западного военного округа России принимает оперативное решение о переброске определенных боеспособных подразделений из-за ухудшения обстановки на границе в Белгородской области.

Об этом сообщают СМИ.

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Согласно предоставленным данным, в настоящее время рассматривается возможность перемещения подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии из зоны боевых действий Макеевки Луганской области в Белгородскую область.

По данным интерактивной карты Deep State операция, которая проводится в Белгородской области, охватывает площадь более 30 квадратных километров. Эта территория называется "серой зоной".

В то же время, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" заявляют о своем намерении продолжить освобождение России и добавляют, что они "продолжают двигаться вперед".

Напомним, что в Белгородской области продолжается освобождение региона от путинского режима. Население региона панически убегает, потому что акция добровольцев развеяла миф о непобедимости и защищенности России.

Российские добровольцы заявили, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают освобождение России от путинского режима.

Они подчеркнули, что силовики не смогли ничего противопоставить патриотам-добровольцам.