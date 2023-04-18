РФ перекидає додаткові війська на Бахмут: деталі від британської розвідки

Російські окупанти перекидають свої сили. Фото: Reuters

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія перекинула додаткові сили на Бахмут, знімаючи їх з лінії фронту в районі Донецька. Попри запеклі бої на лінії фронту на Донбасі, британська розвідка стверджує, що Росія скоротила чисельність своїх військ і знизила наступальні дії в районі Донецька, ймовірно, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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Звіт розвідки

За даними британської розвідки, у Бахмуті сили Міноборони Росії та групи "Вагнера" повільно просуваються вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить в основному вздовж головної залізничної гілки, при цьому ЗСУ стримують наступ Росії з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.

За словами представників Міноборони Британії, точна послідовність будь-якого значного скорочення підрозділів на Бахмутському секторі є критичним питанням для обох сторін, оскільки Україна прагне звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв.

Нагадаємо, що у січні 2023 року найманці ПВК "Вагнер" розстріляли у Бахмуті не менше 60 українських військовополонених та російських дезертирів. Тіла розстріляних були звалені в рів неподалік консервного заводу в Бахмуті.