Расстреливали и сжигали пленных: наемник из "Вагнера" рассказал о преступлениях России в Бахмуте

Бахмут, разрушенный российскими террористами. Фото: росСМИ

В январе 2023 года наемники ЧВК "Вагнер" расстреляли в Бахмуте не менее 60 украинских военнопленных и российских дезертиров. Об этом рассказал в видеоинтервью Gulagu.net бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в рядах ЧВК.

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Как утверждает Савичев, тела расстрелянных были свалены в ров неподалеку от консервного завода в Бахмуте.

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"В Бахмуте проходите консервный завод, чуть подальше идут казармы, там между заводом и казармами выкопанный ров", — описал он место преступления.

По его словам, командир с позывным "Гильгамеш" приказал ему взорвать тела гранатами, а затем облить бензином и поджечь. Некоторые расстрелянные были все еще живы — Савичев заметил, что они дышали, однако затрудняется сказать, сколько их было.

"Мне был приказ: прийти, взорвать и поджечь. Я ж не буду смотреть, сколько там человек дышало. Я просто увидел там своих, доложил командиру, мне сказали: "Это уже не наши, валить всех"... Все, что нужно было сделать, я сделал. Я все взорвал и все поджег", — рассказал он.

Для того, чтобы уничтожить трупы, Савичеву понадобилось 30 гранат с тротилом и канистра бензина.

"Я не знаю, остались там живые или нет (после этого. — Ред.). Мне было уже по барабану. Мне бы побыстрее выполнить приказ и отогреться, потому что на улице было очень-очень холодно... Мне дали тридцать гранат, мне дали канистру (с бензином. — Ред.), я пошел и выполнил... Одна канистра — когда куча мяса, там больше не надо. Что там потом было, засыпали их, не засыпали, этого я не знаю", — заявил наемник.

Сколько именно украинских военнопленных было среди расстрелянных, Савичев не знает: по его словам, подсчитать их в "куче трупов" было невозможно.

Сначала унижают, потом расстреливают

До вступления в ряды пригожинского ЧВК Алексей Савичев отбывал наказание в ИК-1 УФСИН России в Воронежской области. На момент вступления в "Вагнер" ему оставалось сидеть всего три месяца.

"Хотел поменять картинку. Я тридцать лет сидел, а там брали людей, которые могут убивать. А я могу убивать", — объяснил он свое решение.

По его словам, за невыполнение приказов "вагнеровцев" сначала подвергают публичному унижению, а затем расстреливают.

"Голову привязываешь к яйцам нах@@@й и ж@@@пу разрываешь", — описал Савичев подготовку провинившихся к казни.

Сам расстрел, по его словам, проводят сотрудники ФСБ. Савичев утверждает, что ему известно о казни минимум 70 россиян.

Напомним, также Алексей Савичев рассказал правозащитникам о расстрелах мирных жителей Бахмута. По его словам, было расстреляно не менее 20 горожан, из них около 10 подростков 15-17 лет.