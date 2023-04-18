РФ перебрасывает дополнительные войска на Бахмут: детали от британской разведки

Российские оккупанты перебрасывают свои силы. Фото: Reuters

Министерство обороны Великобритании заявило о том, что Россия перебросила дополнительные силы на Бахмут, снимая их с линии фронта в районе Донецка. Несмотря на продолжающиеся ожесточенные бои на линии фронта на Донбассе, британская разведка утверждает, что Россия сократила численность своих войск и снизила наступательные действия в районе Донецка, вероятно, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Читайте также:

Отчет разведки

Согласно данным британской разведки, в Бахмуте силы Минобороны России и группы "Вагнера" медленно продвигаются вперед. Линия фронта в центре города проходит в основном вдоль главной железнодорожной ветки, при этом ВСУ сдерживают наступление России с юга вдоль линии улицы Корсунского, старой главной дороги к западу от города.

По словам представителей Минобороны Британии, точная последовательность любого значительного сокращения подразделений на Бахмутском секторе является критическим вопросом для обеих сторон, поскольку Украина стремится высвободить наступательные силы, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.

Напомним, что в январе 2023 года наемники ЧВК "Вагнер" расстреляли в Бахмуте не менее 60 украинских военнопленных и российских дезертиров. Тела расстрелянных были свалены в ров неподалеку от консервного завода в Бахмуте.