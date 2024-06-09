Окупанти перекидають війська з Херсонської області в Харківську — подробиці ЦНС

Російський загарбник на тлі ворожої техніки з символікою вторгнення РФ в Україну. Фото: росЗМІ

Російські загарбники почали перекидати свої сили з Херсонської області на Харківську. Йдеться про окремі частини, а також операторів дронів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у суботу, 8 червня.

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"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок. За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів", — зазначили в Центрі.

Там також розповіли, що водночас росіяни посилили збройне формування "добровольчого батальйону Маргелова", щоб компенсувати втрати.

Крім того, місцевих мешканців під час обов’язкового оновлення даних у "військкоматах", вмовляють підписати контракт і погрожують примусовою мобілізацією.

"Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини", — наголосили в Спротиві.

ЗСУ продовжують вибивати росіян з Харківської області

Нагадаємо, що 3-тя штурмова бригада продовжує нищити ворога в Харківській області. Так, українські бійці уразили ворожі БМП, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.

Також поблизу Іванівки Харківської області тривають жорстокі бої між російськими окупантами та Силами оборони. Українські захисники завдають тяжких втрат ворогу у живій силі та техніці.

Додамо, що нещодавно українські прикордонники вдарили по особовому складу російської армії в Харківській області.