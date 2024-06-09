Оккупанты перекидывают войска из Херсонской области в Харьковскую — подробности ЦНС

Российский захватчик на фоне вражеской техники с символикой вторжения РФ в Украину. Фото: росСМИ

Российские захватчики начали опрокидывать свои силы из Херсонской области на Харьковскую. Речь идет об отдельных частях, а также операторах дронов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, 8 июня.

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Россияне перекидывают войска на харьковское направление

"Не имея успехов на северном фронте, враг начал перекидывание частей с Херсонщины на харьковское направление. По сообщениям местных, россияне перекидывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов", — отметили в Центре.

Там также рассказали, что россияне усилили вооруженное формирование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы компенсировать потери.

Кроме того, местных жителей во время обязательного обновления данных в "военнокоматах" уговаривают подписать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

"Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины", — подчеркнули в Сопротивлении.

ВСУ продолжают выбивать россиян из Харьковской области

Напомним, что 3-я штурмовая бригада продолжает уничтожать врага в Харьковской области. Так, украинские бойцы поразили вражеские БМП, противотанковую пушку "Рапира" и многих пехотинцев.

Также вблизи Ивановки Харьковской области продолжаются жестокие сражения между российскими оккупантами и Силами обороны. Украинские защитники наносят тяжелые потери врагу в живой силе и технике.

Недавно украинские пограничники ударили по личному составу российской армии в Харьковской области.