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РФ перекинула під Мінськ десять винищувачів, — ЗМІ

18 травня 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ перекинула під Мінськ десять винищувачів, — ЗМІ
Пілот російського винищувача. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військові літаки передислокувалися на територію Білорусі. Згідно з наданими даними, 18 травня поточного року було здійснено перекидання 10 бойових літаків з Росії.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Переміщення винищувачів

Це переміщення сталося з боку Білорусі, від аеродрому "Барановичі" до авіабази "Мачуліщі", що розташована поблизу столиці Білорусі — Мінська. Підтверджується, що всі 10 військових літаків зараз стоять на аеродромі "Мачуліщі".

До переміщених повітряних суден попередньо відносяться вісім винищувачів Су-34 і два винищувачі Су-30СМ, які належати до класу багатоцільових бойових машин. Це сучасні винищувачі, які здатні виконувати широкий спектр військових завдань.

Літаки Су-34 призначені для знищення наземних та водних цілей противника, а також для забезпечення повітряної переваги. Су-30СМ — це багатоцільові винищувачі, які можуть діяти за будь-яких погодних умов і виконувати як ударні, так і винищувальні завдання.

Винищувачі
Переміщення винищувачів. Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, що Російська Федерація перекинула до кордону з Норвегією та Фінляндією максимальну з 24 лютого 2022 року кількість стратегічних бомбардувальників. Вони здатні нести ядерну зброю.

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