РФ перебросила под Минск десять истребителей, — СМИ

Пилот российского истребителя. Фото: росСМИ

Российские военные самолеты передислоцировались на территорию Беларуси. Согласно представленным данным, 18 мая текущего года было осуществлено переброску 10 боевых самолетов из России.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Перемещение истребителей

Это перемещение произошло со стороны Беларуси, от аэродрома "Барановичи" до авиабазы "Мачулищи", расположенной близ столицы Беларуси — Минска. Подтверждается, что все 10 военных самолетов в настоящий момент стоят на аэродроме "Мачулищи".

К числу перемещенных воздушных судов предварительно относятся восемь истребителей Су-34 и два истребителя Су-30СМ, которые относятся к классу многоцелевых боевых машин. Это современные истребители, способные выполнять широкий спектр военных задач.

Самолеты Су-34 предназначены для уничтожения наземных и водных целей противника, а также для обеспечения воздушного превосходства. Су-30СМ — это многоцелевые истребители, которые могут действовать в любых погодных условиях и выполнять как ударные, так и истребительные задачи.

Перемещение истребителей. Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, что Российская Федерация перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное с 24 февраля 2022 года количество стратегических бомбардировщиков. Они способны нести ядерное орудие.