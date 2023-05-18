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РФ перебросила под Минск десять истребителей, — СМИ

18 мая 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ перебросила под Минск десять истребителей, — СМИ
Пилот российского истребителя. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские военные самолеты передислоцировались на территорию Беларуси. Согласно представленным данным, 18 мая текущего года было осуществлено переброску 10 боевых самолетов из России.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Перемещение истребителей

Это перемещение произошло со стороны Беларуси, от аэродрома "Барановичи" до авиабазы "Мачулищи", расположенной близ столицы Беларуси — Минска. Подтверждается, что все 10 военных самолетов в настоящий момент стоят на аэродроме "Мачулищи".

К числу перемещенных воздушных судов предварительно относятся восемь истребителей Су-34 и два истребителя Су-30СМ, которые относятся к классу многоцелевых боевых машин. Это современные истребители, способные выполнять широкий спектр военных задач.

Самолеты Су-34 предназначены для уничтожения наземных и водных целей противника, а также для обеспечения воздушного превосходства. Су-30СМ — это многоцелевые истребители, которые могут действовать в любых погодных условиях и выполнять как ударные, так и истребительные задачи.

Истребители
Перемещение истребителей. Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, что Российская Федерация перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное с 24 февраля 2022 года количество стратегических бомбардировщиков. Они способны нести ядерное орудие.

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