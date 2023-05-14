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РФ перебросила к границе с Норвегией и Финляндией много стратегических бомбардировщиков

14 мая 2023 17:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ перебросила к границе с Норвегией и Финляндией много стратегических бомбардировщиков
Российский стратегический бомбардировщик. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российская Федерация перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное с 24 февраля 2022 года количество стратегических бомбардировщиков. Они способны нести ядерное орудие.

Об этом сообщает The Barents Observer.

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Издание сообщило, что российская авиация базируется на авиабазе "Оленья" в Мурманской области. На спутниковом снимке, сделанном 7 мая на аэродроме, видно по два Ту-160 и Ту-22, 14 единиц Ту-95, три транспортных Ан-22 (или Ан-12), самолет-заправщик Ил-78 и три вертолета.

Как Ту-160, так и Ту-95 способны нести ядерные боеголовки. Центральное хранилище ядерных боеголовок России, Большое Рамозеро, расположено в 10 км от авиабазы "Оленья".

Именно с этой авиабазы в последнее время российские самолеты совершают полеты для обстрелов Украины крылатыми ракетами.

Самолеты могут быть подняты в воздух в кратчайшие сроки. Это дает Норвегии и Финляндии более короткое предупреждение для поднятия в воздух истребителей для обнаружения полетов вблизи воздушного пространства этих стран. В конце апреля НАТО подняла в воздух пару истребителей F-35 навстречу группе из семи российских самолетов, в том числе двух бомбардировщиков Ту-160, пролетавших над международным воздушным пространством к северу от норвежского региона Финнмарк.

Значительное количество бомбардировщиков на базе появилось в октябре.

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на падение авиации в Российской Федерации. По его словам, для россиян начинается "контрСВО".

Также мы писали, что в Брянской области РФ вчера произошла авиакатастрофа. Официально подтверждено падение вертолета Ми-8, однако в сети распространяется информация, что потерпели крах сразу четыре летательных аппарата — истребитель Су-34, штурмовик Су-25 и два вертолета россиян. Информация о масштабах авиакатастрофы, а также вероятность того, что летательные аппараты были сбиты российским ПВО, вызвала волну истерических сообщений в Telegram-каналах так называемых военкоров и Z-патриотов.

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