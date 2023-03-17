РФ підтвердила масову загибель "вагнерівців", — росЗМІ
За останні два тижні в рф підтвердили загибель щонайменше 400 ув'язнених, які були завербовані в приватну військову компанію "Вагнер" і відправлені на війну проти України.
Про це повідомляє Російська служба ВВС.
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Загиблі вагнерівці
Дані про загиблих були отримані з некрологів, які були опубліковані у різних регіонах росії. Більшість ув'язнених, чиї імена було встановлено, загинули в районі Бахмута. Усього було встановлено імена 2092 російських в'язнів, які загинули під час війни проти України.
Журналісти також виявили чотири місця масових поховань людей, які воювали у складі приватної військової компанії "Вагнер". Ці поховання були виявлені під Луганськом, у селищі Фряново московської області, у станиці Бакинська Краснодарського краю та поблизу міста Березовський. В останньому похованні було виявлено 67 могил.
Журналісти зазначають, що на перших трьох цвинтарях переважно ховали колишніх ув'язнених, а чорно-червоно-жовті вінки із зображенням емблеми ПВК "Вагнера" на могилах, а також вінки у квітах прапора росії з двоголовим орлом свідчать про те, що там поховані саме найманці.
Представники однієї з ритуальних служб повідомляють, що у ПВК "Вагнер" після загибелі солдата три дні шукають родичів, і якщо не знаходять, відвозять тіло туди, де надано місце у рф.
За даними російських ЗМІ, за майже 13 місяців повномасштабної війни встановлено імена 17 375 загиблих російських військових. Більшість із них є вихідцями з національних республік.
Нагадаємо, що Євген Пригожин, ймовірно, вигадав змову проти його приватної військової компанії секретаря радбезу рф Миколи Патрушева. Пригожин звинувачує Патрушева у невдачах "Вагнера" на війні.