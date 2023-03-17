Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ підтвердила масову загибель "вагнерівців", — росЗМІ arrow

РФ підтвердила масову загибель "вагнерівців", — росЗМІ

17 березня 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поховання найманців
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останні два тижні в рф підтвердили загибель щонайменше 400 ув'язнених, які були завербовані в приватну військову компанію "Вагнер" і відправлені на війну проти України.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте також:

Загиблі вагнерівці

Дані про загиблих були отримані з некрологів, які були опубліковані у різних регіонах росії. Більшість ув'язнених, чиї імена було встановлено, загинули в районі Бахмута. Усього було встановлено імена 2092 російських в'язнів, які загинули під час війни проти України. 

Журналісти також виявили чотири місця масових поховань людей, які воювали у складі приватної військової компанії "Вагнер". Ці поховання були виявлені під Луганськом, у селищі Фряново московської області, у станиці Бакинська Краснодарського краю та поблизу міста Березовський. В останньому похованні було виявлено 67 могил.

Журналісти зазначають, що на перших трьох цвинтарях переважно ховали колишніх ув'язнених, а чорно-червоно-жовті вінки із зображенням емблеми ПВК "Вагнера" на могилах, а також вінки у квітах прапора росії з двоголовим орлом свідчать про те, що там поховані саме найманці.

Представники однієї з ритуальних служб повідомляють, що у ПВК "Вагнер" після загибелі солдата три дні шукають родичів, і якщо не знаходять, відвозять тіло туди, де надано місце у рф.

За даними російських ЗМІ, за майже 13 місяців повномасштабної війни встановлено імена 17 375 загиблих російських військових. Більшість із них є вихідцями з національних республік.

Нагадаємо, що Євген Пригожин, ймовірно, вигадав змову проти його приватної військової компанії секретаря радбезу рф Миколи Патрушева. Пригожин звинувачує Патрушева у невдачах "Вагнера" на війні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:53 РФ програла енергетичну битву, - голова Єврокомісії.

Ексклюзив

16:51У метро Києва провели тренінг із домедичної допомоги

16:45 Закарпатець виправдовував окупантів та закликав до псевдореферендумів: що призначив суд

16:40 Росія просить Казахстан допомогти їй обійти західні санкції, — ЗМІ

Новина з фото

16:35 Пожежа в Одеській області призвела до загибелі людини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:25 Один з парків Одеси змінив свою назву

16:24Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

16:21 Футболіст "Шахтаря" встановив унікальний рекорд у єврокубках

16:19 Бійці ДПСУ розповіли про втрати "вагнерівців" біля Бахмута: все йде за планом

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Новина з відео

15:23 Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Новина з відео

08:54 На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Новина з відео

08:36 Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести

Новина з відео

08:32 "Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

Актуальне по темі

None 17 Березень 16:51

РФ програла енергетичну битву, - голова Єврокомісії.

None 17 Березень 16:51

У метро Києва провели тренінг із домедичної допомоги

None 17 Березень 16:52

Закарпатець виправдовував окупантів та закликав до псевдореферендумів: що призначив суд

None 17 Березень 16:41

Росія просить Казахстан допомогти їй обійти західні санкції, — ЗМІ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB