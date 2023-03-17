РФ подтвердила массовую гибель "вагнеровцев", — росСМИ

Захоронение наемников

За последние две недели в рф подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, которые были завербованы в частную военную компанию "Вагнер" и отправлены на войну против Украины.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Погибшие "вагнеровцы"

Данные о погибших были получены из некрологов, которые были опубликованы в различных регионах рф. Большинство заключенных, чьи имена были установлены, погибли в районе Бахмута. Всего были установлены имена 2092 российских заключенных, которые погибли в ходе войны против Украины.

Журналисты также обнаружили четыре места массовых захоронений людей, которые воевали в составе частной военной компании "Вагнер". Эти захоронения были обнаружены под Луганском, в поселке Фряново московской области, в станице Бакинская Краснодарского края и близ города Березовский. В последнем захоронении было обнаружено 67 могил.

Журналисты отмечают, что на первых трех кладбищах в основном хоронили бывших заключенных, а черно-красно-желтые венки с изображением эмблемы ЧВК "Вагнера" на могилах, а также венки в цветах флага рф с двуглавым орлом свидетельствуют о том, что там захоронены именно наемники.

Представители одной из ритуальных служб сообщают, что в ЧВК "Вагнер" после гибели солдата три дня ищут родственников, и если не находят, увозят тело туда, где предоставлено место в россии.

Согласно данным российских СМИ, за почти 13 месяцев полномасштабной войны установлены имена 17 375 погибших российских военных. Большинство из них являются выходцами из национальных республик.

Напомним, что Евгений Пригожин, вероятно, придумал заговор против его частной военной компании секретаря совбеза россии Николая Патрушева. Пригожин винит Патрушева в неудачах "Вагнера" на войне.