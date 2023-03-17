Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow РФ подтвердила массовую гибель "вагнеровцев", — росСМИ arrow

РФ подтвердила массовую гибель "вагнеровцев", — росСМИ

17 марта 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Захоронение наемников
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние две недели в рф подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, которые были завербованы в частную военную компанию "Вагнер" и отправлены на войну против Украины. 

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Читайте также:

Погибшие "вагнеровцы"

Данные о погибших были получены из некрологов, которые были опубликованы в различных регионах рф. Большинство заключенных, чьи имена были установлены, погибли в районе Бахмута. Всего были установлены имена 2092 российских заключенных, которые погибли в ходе войны против Украины.

Журналисты также обнаружили четыре места массовых захоронений людей, которые воевали в составе частной военной компании "Вагнер". Эти захоронения были обнаружены под Луганском, в поселке Фряново московской области, в станице Бакинская Краснодарского края и близ города Березовский. В последнем захоронении было обнаружено 67 могил.

Журналисты отмечают, что на первых трех кладбищах в основном хоронили бывших заключенных, а черно-красно-желтые венки с изображением эмблемы ЧВК "Вагнера" на могилах, а также венки в цветах флага рф с двуглавым орлом свидетельствуют о том, что там захоронены именно наемники.

Представители одной из ритуальных служб сообщают, что в ЧВК "Вагнер" после гибели солдата три дня ищут родственников, и если не находят, увозят тело туда, где предоставлено место в россии.

Согласно данным российских СМИ, за почти 13 месяцев полномасштабной войны установлены имена 17 375 погибших российских военных. Большинство из них являются выходцами из национальных республик.

Напомним, что Евгений Пригожин, вероятно, придумал заговор против его частной военной компании секретаря совбеза россии Николая Патрушева. Пригожин винит Патрушева в неудачах "Вагнера" на войне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:05 Представительниц трех знаков зодиака ждет счастливый период: что приготовили звезды

17:04 В Беларуси сформировали спецподразделение, которое будет разыскивать по стране "диверсантов"

17:00 Шмыгаль рассказал, от чего зависит мировая продовольственная безопасность

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

16:53 РФ проиграла энергетическую битву, — глава Еврокомиссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:51В метро Киева провели тренинг по первой медицинской помощи

16:45 Закарпатец оправдывал оккупантов и призывал к псевдореферендуму: что назначил суд

16:40 Россия просит Казахстан помочь ей обойти западные санкции, — СМИ

Новина з фото

16:35 Пожар в Одесской области привел к гибели человека

16:25 Один из парков Одессы сменил свое название

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з відео

16:23 Перед Крымским мостом образовались километровые пробки: оккупанты проверяют автомобили

Новина з відео

15:23 Шокирующие кадры: на депутата городского совета набросились в волонтерском центре Одессы

Новина з відео

13:00 Украина успешно освободила своих сограждан из зоны конфликта в Сирии, — разведка

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Новина з відео

08:54 В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Новина з відео

08:54 На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Новина з відео

08:36 Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

Актуальное по теме

None 17 Март 16:41

Представительниц трех знаков зодиака ждет счастливый период: что приготовили звезды

None 17 Март 17:05

В Беларуси сформировали спецподразделение, которое будет разыскивать по стране "диверсантов"

None 17 Март 17:04

Шмыгаль рассказал, от чего зависит мировая продовольственная безопасность

None 17 Март 15:43

История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB