Військову підготовку діти вивчатимуть з 1 вересня цього року

Останніми тижнями Міністерство освіти росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки до навчальної програми середніх шкіл рф. Такі уроки стануть обов'язковими з 1 вересня цього року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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"Модуль в рамках курсу "Основи безпеки життєдіяльності" включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами серії АК, військову вправу та салютування, використання засобів індивідуального захисту", — йдеться у повідомленні.

Уроки стануть обов’язковими з 1 вересня 2023 року. Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки і вищої освіти анонсувало програму "Основи військової підготовки" для студентів ВНЗ.

"Ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в росії під час війни, а також є (імовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року", — додали в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, у сусідній з Україною областю рф дали вказівку підготувати школи для розміщення військових. Адміністрація Брянського району пояснює це підготовкою на випадок надзвичайної ситуації.

Також ми писали, що міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що армію російської федерації потрібно збільшувати — приблизно до 1,5 мільйона військових.