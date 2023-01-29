Военную подготовку дети будут изучать с 1 сентября этого года

В последние недели Министерство образования россии предоставило более подробную информацию о внедрении ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в учебную программу средних школ рф. Такие уроки станут обязательными с 1 сентября этого года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Подробности

"Модуль в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" будет включать обучение работе с автоматами и ручными гранатами серии АК, военное упражнение и салютование, использование средств индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.

Уроки станут обязательными с 1 сентября 2023 года. Кроме того, в декабре 2022 года Министерство науки и высшего образования анонсировало программу "Основы военной подготовки" для студентов вузов.

"Инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в россии во время войны, а также (вероятно преднамеренное) воспоминание о Советском Союзе: подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", — добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, в соседней с Украиной областью рф дали указание подготовить школы для размещения военных. Администрация Брянского района объясняет это подготовкой в случае чрезвычайной ситуации.

Также мы писали, что министр обороны россии Сергей Шойгу заявил, что армию российской федерации нужно увеличивать — примерно до 1,5 миллиона военных.