РФ прагне перетворити Харків на "сіру зону", — The Economist

Зруйнований після обстрілу будинок у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Від грудня 2023 року Росія посилила бомбардування Харкова. Можливо, окупанти планують зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб.

Про це у п'ятницю, 7 квітня, написало у статті під назвою "Кремль хоче зробити друге місто України непридатним до життя" видання The Economist.

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"Еслакація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення", — йдеться в повідомленні Economist.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю, взятому в таємному місті у промисловому кварталі, запевнив, що Харків не має наміру здаватися. На початку війни, коли із двохмільйонного населення залишилися лише 300 тисяч, ситуація була набагато гірше.

"Як можна перетворити таке місто на "сіру зону"? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися", — зазначив мер.

Також він додав, що місто вдалося забезпечити електроенергією без електропідстанцій та працюючих трансформаторів.

У статті зазначено, що багато проблем міста вдалося би вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відтіснити винищувачі з бомбами.

Які в РФ подальші плани щодо Харкова

Точні наміри Росії наразі незрозумілі, однак є явні ознаки того, що вона готується до великого наступу.

"Українське джерело, обізнане з картиною розвідки, повідомило, що Росія зараз тренує шість дивізій із близько 120 тисяч військовослужбовців у Східному Сибіру... Харків — один із кількох можливих напрямків майбутнього штурму", — ствержується в матеріалі The Economist.

Такий варіант не є найбільш імовірним, але про нього вже активно розповідали російські ЗМІ. Можливо, Кремль поширює такі чутки, аби залякати харків'ян.

Водночас The Economist зазначає, що військова операція із захоплення Харкова була б важким завданням для Росії, яка зазнала невдачі навіть у 2022 році, коли місто було набагато слабше захищено. Зараз же, аби захопити Харків, окупантам довелося б прорвати його оточення та українську оборону, вибороти перевагу в повітрі та виграти криваву міську кампанію.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, під час вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація в Харкові дуже жорстока. Місто постійно зазнає російського терору. Наразі шукають можливості, щоб надати Харкову кращий захист для неба.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи загрожує Харкову масштабне відключення світла.