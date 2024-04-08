РФ стремится превратить Харьков в "серую зону", — The Economist

Разрушенный после обстрела дом в Харькове. Фото: Олег Синегубов

С декабря 2023 года Россия усилила бомбардировки Харькова. Возможно, оккупанты планируют сделать город "серой зоной", непригодной для проживания гражданских лиц.

Об этом в пятницу, 7 апреля, написало в статье под названием "Кремль хочет сделать второй город Украины непригодным к жизни" издание The Economist.

Читайте также:

Что пишут в издании о ситуации в Харькове

"Эслакация заставила военные источники в Киеве предположить, что Россия решила превратить город в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения", — говорится в сообщении Economist.

В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью, взятом в тайном городе в промышленном квартале, заверил, что Харьков не намерен сдаваться. В начале войны, когда из двухмиллионного населения осталось всего 300 тысяч, ситуация была гораздо хуже.

"Как можно превратить такой город в "серую зону"? Люди не поедут, потому что они уже уехали, а потом вернулись. Они уже достаточно намучились", — отметил мэр.

Также он добавил, что город удалось снабдить электроэнергией без электроподстанций и работающих трансформаторов.

В статье отмечено, что многие проблемы города удалось бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или F-16, которые могли бы оттеснить истребители с бомбами.

Какие у РФ дальнейшие планы касательно Харькова

Точные намерения России пока неясны, однако есть явные признаки того, что она готовится к большому наступлению.

"Украинский источник, знающий картину разведки, сообщил, что Россия сейчас тренирует шесть дивизий из около 120 тысяч военнослужащих в Восточной Сибири... Харьков — одно из нескольких возможных направлений предстоящего штурма", — утверждается в материале The Economist.

Такой вариант не самый вероятный, но о нем уже активно рассказывали российские СМИ. Возможно, Кремль распространяет такие слухи, чтобы запугать харьковчан.

В то же время The Economist отмечает, что военная операция по захвату Харькова была бы трудной задачей для России, которая потерпела неудачу даже в 2022 году, когда город был гораздо слабее защищен. Сейчас же, чтобы захватить Харьков, оккупантам пришлось бы прорвать его окружение и украинскую оборону, завоевать преимущество в воздухе и выиграть кровавую городскую кампанию.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Харькове очень жестокая. Город постоянно испытывает российский террор. Сейчас ищут возможности, чтобы предоставить Харькову лучшую защиту для неба.

Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, угрожает ли Харькову масштабное отключение света.