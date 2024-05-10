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РФ розгорнула біля кордону з Україною 52 установки "Іскандер" — деталі від ЗСУ

10 травня 2024 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
РФ розгорнула біля кордону з Україною 52 установки "Іскандер" — деталі від ЗСУ
Комплекс "Іскандер" в бойовій готовності. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Станом на травень армія Росії розгорнула 52 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Порівнюючи з лютим, кількість установок збільшилась на чотири одиниці.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на власні джерела в ЗСУ.

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Як додало джерело видання, за останніми даними російська армія має у запасі близько 195 ракет такого типу, і щомісячно російський ВПК здатен виготовляти в середньому 40 ракет подібної моделі.

ОТРК "Іскандер" — що відомо

іскандер україна
ОТРК "Іскандер" на навчальних стрільбах у Курську. Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що "Іскандер" — сімейство російських балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля", наступний розвиток комплексів "Точка-У". Максимальна дальність ураження цілі ракети — не менше як 500 км (оголошена публічно), але може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування тактичної ядерної боєголовки або полегшеної звичайної фугасної).

Нагадаємо, раніше в Офісі Генпрокурора заявили, що близько половини північнокорейських ракет KN-23, якими Росія вдарила по Україні, збилися з траєкторії й вибухнули в повітрі.

Водночас уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. 

війна
кордон
зброя
Україна
ракети
Росія

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