РФ розгорнула біля кордону з Україною 52 установки "Іскандер" — деталі від ЗСУ
Станом на травень армія Росії розгорнула 52 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Порівнюючи з лютим, кількість установок збільшилась на чотири одиниці.
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на власні джерела в ЗСУ.
Росія розгорнула "Іскандери" на кордоні з Україною
Як додало джерело видання, за останніми даними російська армія має у запасі близько 195 ракет такого типу, і щомісячно російський ВПК здатен виготовляти в середньому 40 ракет подібної моделі.
ОТРК "Іскандер" — що відомо
Зазначимо, що "Іскандер" — сімейство російських балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля", наступний розвиток комплексів "Точка-У". Максимальна дальність ураження цілі ракети — не менше як 500 км (оголошена публічно), але може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування тактичної ядерної боєголовки або полегшеної звичайної фугасної).
Нагадаємо, раніше в Офісі Генпрокурора заявили, що близько половини північнокорейських ракет KN-23, якими Росія вдарила по Україні, збилися з траєкторії й вибухнули в повітрі.
Водночас уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.
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