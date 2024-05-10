РФ развернула у границы с Украиной 52 установки "Искандер" — детали от ВСУ

Комплекс "Искандер" в боевой готовности. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на май армия России развернула 52 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" вдоль границы с Украиной. По сравнению с февралем количество установок увеличилось на четыре единицы.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

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Как добавил источник издания, по последним данным у российской армии в запасе около 195 ракет такого типа, и ежемесячно российский ВПК способен производить в среднем 40 ракет подобной модели.

ОТРК "Искандер" — что известно

ОТРК "Искандер" на обучающих стрельбах в Курске. Источник: росСМИ

Отметим, что "Искандер" — семейство российских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля", последующее развитие комплексов "Точка-У". Максимальная дальность поражения целой ракеты — не менее 500 км (объявлена публично), но может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения тактической ядерной боеголовки или облегченной обычной фугасной).

Напомним, ранее в Офисе Генпрокурора заявили, что около половины северокорейских ракет KN-23, которыми Россия ударила по Украине, сбились с траектории и взорвались в воздухе.

В то же время правительство Италии увеличивает объемы военной помощи для Украины, добавляя в новый пакет дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T.