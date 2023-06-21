РФ розповсюджує фейки про ізраїльський паспорт першої леді України

Перша Леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента України

Російські пропагандисти не втомлюються робити інформаційні вкиди. І як правило, вони містять неправдиву інформацію. Цього разу чергова брехня від росіян стосується першої леді країни Олени Зеленської. Мовляв, вона має ізраїльський паспорт.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій (Spravdi).

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Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій, останнім часом у соцмережах активно почали обговорювати наявність у першої леді ізраїльського паспорта. Оприлюднили фото документа і написали, що родина готується виїхати до цієї країни.

Повідомлення Центру стратегічних комунікацій. Фото: Скріншот

У Центрі вказують, що оприлюднений документ — звичайнісінька підробка. Адже містить купу помилок.

"Так, дата видачі "документу" — 19 червня 2023 року, а дата закінчення дії — 18 червня 2023 року. Видати паспорт після закінчення його дії — неможливо. Окрім цього, імʼя та прізвище на івриті написали неправильно. Фейкороби не врахували, що слова на івриті пишуться та читаються справа наліво, а не навпаки", — зазначають у Центрі стратегічних досліджень.

Сама перша леді Олена Зеленська поки ніяк не прокоментувала черговий вкид російських пропагандистів.

Нагадаємо, ворог намагається схилити українців до співпраці. Громадяни України почали отримувати від росіян смс із закликом надсилати інформацію про ЗСУ в обмін на грошову винагороду.

Також ми писали, що Центр протидії дезінформації виявив чергову російську кампанію. Ворог створює фейкові сторінки очільників обласних та військових державних адміністрацій у соціальних мережах. Росіяни публікують туди інформацію, яка не відповідає дійсності.

Українців закликали довіряти лише джерелам верифікованої інформації.