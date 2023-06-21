РФ распространяет фейки об израильском паспорте первой леди Украины

Первая Леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента Украины

Российские пропагандисты не устают делать информационные вбросы. И как правило, они содержат ложную информацию. На этот раз очередная ложь от россиян касается первой леди страны Елены Зеленской. Мол, у нее есть израильский паспорт.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций (Spravdi).

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Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, в последнее время в соцсетях активно стали обсуждать наличие у первой леди израильского паспорта. Там обнародовали фото документа и написали, что семья готовится уехать в эту страну.

Сообщение Центра стратегических коммуникаций. Фото: Скриншот

В Центре указывают, что обнародованный документ — самая обычная подделка. Ведь содержит кучу ошибок.

"Дата выдачи "документа" — 19 июня 2023 года, а дата окончания действия — 18 июня 2023 года. Выдать паспорт после окончания его действия — невозможно. Кроме того, имя и фамилия на иврите написали неправильно. Фейкоробы не учли, что слова на иврите пишутся и читаются справа налево, а не наоборот", — отмечают в Центре стратегических исследований.

Сама первая леди Елена Зеленская пока никак не прокомментировала очередной вброс российских пропагандистов.

Напомним, враг пытается склонить украинцев к сотрудничеству. Граждане Украины начали получать от россиян смс с призывом посылать информацию об ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.

Также мы писали, что Центр противодействия дезинформации обнаружил очередную российскую кампанию. Враг создает фейковые страницы глав областных и военных государственных администраций в социальных сетях. Россияне публикуют туда информацию, не соответствующую действительности.

Украинцев призывали доверять только источникам верифицированной информации.