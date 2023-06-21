Росіяни закликають українців надавати інформацію про ЗСУ за гроші

Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Google

Ворог намагається схилити українців до співпраці. Громадяни України почали отримувати від росіян смс із закликом надсилати інформацію про ЗСУ в обмін на грошову винагороду.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

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Інформація про ЗСУ в обмін на гроші

Росіяни хочуть отримати важливу інформацію та використати її проти української армії. Тому і вдаються до таких методів.

Також вони хочуть використати ситуацію і підживити свій меседж про "надзвичайну бідність України". Мовляв, українці готові на все заради грошей.

У Центрі протидії дезінформації вкотре нагадали, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і в умовах воєнного стану карається позбавленням волі строком на 15 років або довічним увʼязненням.

Також у Центрі повідомили, якщо ви отримали подібні SMS-повідомлення, направляйте їх в чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації виявив чергову російську кампанію. Ворог створює фейкові сторінки очільників обласних та військових державних адміністрацій у соціальних мережах. Росіяни публікують туди інформацію, яка не відповідає дійсності.

Українців закликали довіряти лише джерелам верифікованої інформації.