РФ скаржиться на брак живої сили та боєприпасів на тлі наступу ЗСУ, — ISW

Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Росія продовжує скаржитися, що російські сили не мають достатніх контрбатарейних можливостей і артилерійських боєприпасів в умовах контрнаступу ЗСУ. Кремль та Міноборони РФ намагаються боротись з цим та приховувати.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Ще 4 і 5 вересня російські мілблогери заявили, що російські контрбатарейні системи працюють погано на фронті в Україні. Зазначалося, що російські сили значною мірою покладаються на безпілотники Lancet і 220-мм і 300-мм снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), запаси яких дуже обмежені.

Один російський мілблогер зазначив, що плани Міноборони Росії сформувати п'ять нових артилерійських бригад у кожному з п'яти військових округів Росії частково мають на меті покращити загальні можливості боротьби з батареями.

Аналітики розповіли, що Міноборони Росії озброїть нові бригади 203-мм артилерійськими системами 2С7 "Піон" і 2С7М "Малка" з російських складів.

Своєю чергою, у The New York Times 4 вересня повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін зустрінуться на Східному економічному форумі у Владивостоці 10-13 вересня і обговорять постачання Північною Кореєю артилерійських снарядів до Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія розгортає відносно елітні російські повітряно-десантні війська через шалений брак піхоти. Їх кидають для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів.