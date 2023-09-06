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РФ жалуется на нехватку живой силы и боеприпасов на фоне наступления ВСУ, — ISW

6 сентября 2023 07:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ жалуется на нехватку живой силы и боеприпасов на фоне наступления ВСУ, — ISW
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия продолжает жаловаться, что у российских сил нет достаточных контрбатарейных возможностей и артиллерийских боеприпасов в условиях контрнаступления ВСУ. Кремль и Минобороны РФ пытаются бороться с этим и скрывать.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Еще 4 и 5 сентября российские милблогеры заявили, что российские контрбатарейные системы работают плохо на фронте в Украине. Отмечалось, что российские силы в значительной степени возлагаются на беспилотники Lancet и 220-мм и 300-мм снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО), запасы которых очень ограничены.

Один российский милблогер отметил, что планы Минобороны России сформировать пять новых артиллерийских бригад в каждом из пяти военных округов России частично преследуют цель улучшить общие возможности борьбы с батареями.

Аналитики рассказали, что Минобороны России вооружит новые бригады 203-мм артиллерийскими системами 2С7 "Пион" и 2С7М "Малка" из российских складов.

В свою очередь, в The New York Times 4 сентября сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретятся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 10-13 сентября и обсудят снабжение Северной Кореей артиллерийских снарядов в Россию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия разворачивает относительно элитные российские воздушно-десантные войска из-за безумной нехватки пехоты. Их бросают для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.

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