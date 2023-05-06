РФ у Запоріжжі розширить список під так звану евакуацію

Росія "евакуює" людей. Фото: росЗМІ

У Запорізькій області часткова "евакуація" населення продовжується через посилені обстріли українських сил на фронті. Голова запорізького руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов сказав, що список прифронтових населених пунктів, які потрапили під евакуацію, буде розширено.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Раніше тво губернатора Запорізької області Євген Балицький оголосив про тимчасову евакуацію дітей з батьками, літніх людей, інвалідів та пацієнтів лікарень із 18 населених пунктів углиб регіону. Серед них міста Василівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар та Пологи. Організація переміщення здійснюється у межах області.

Однак, за словами Рогова, не всі населені пункти, що знаходяться поблизу лінії фронту, потрапили до списку на часткову евакуацію, тому його буде розширено. В цілому, оголошена часткова евакуація населення є запобіжним заходом у зв'язку з погіршенням обстановки на фронті.

Нагадаємо, що 5 травня, окупаційна влада Запоріжжя організувала "евакуацію" дітей з Бердянська, використовуючи 40 автобусів. Відповідно до плану, евакуація дітей мала здійснюватися з населених пунктів Запорізької області, таких як Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Камиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенко, Розівка, Шевченкове, Андріївка та Тимошівка.