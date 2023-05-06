РФ в Запорожье расширит список под так называемую эвакуацию

Россия "эвакуирует" людей. Фото: росСМИ

В Запорожской области частичная "эвакуация" населения продолжается из-за усилившихся обстрелов украинских сил на фронте. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал, что список прифронтовых населенных пунктов, попавших под эвакуацию, будет расширен.

Об этом пишут российские СМИ.

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Список под так называемую эвакуацию будет расширен

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил о временной эвакуации детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов больниц из 18 населенных пунктов вглубь региона. Среди них города Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар и Пологи. Организация перемещения осуществляется в пределах области.

Однако, по словам Рогова, не все населенные пункты, которые находятся вблизи линии фронта, попали в список на частичную эвакуацию, поэтому он будет расширен. В целом, объявленная частичная эвакуация населения является мерой предосторожности в связи с ухудшением обстановки на фронте.

Напомним, что 5 мая оккупационные власти Запорожья организовали "эвакуацию" детей из Бердянска, используя 40 автобусов. В соответствии с планом, эвакуация детей должна была осуществляться из населенных пунктов Запорожской области, таких как Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенко, Розовка, Шевченково, Андреевка и Тимошевка.