РФ в Запорожье расширит список под так называемую эвакуацию
В Запорожской области частичная "эвакуация" населения продолжается из-за усилившихся обстрелов украинских сил на фронте. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал, что список прифронтовых населенных пунктов, попавших под эвакуацию, будет расширен.
Об этом пишут российские СМИ.
Список под так называемую эвакуацию будет расширен
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил о временной эвакуации детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов больниц из 18 населенных пунктов вглубь региона. Среди них города Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар и Пологи. Организация перемещения осуществляется в пределах области.
Однако, по словам Рогова, не все населенные пункты, которые находятся вблизи линии фронта, попали в список на частичную эвакуацию, поэтому он будет расширен. В целом, объявленная частичная эвакуация населения является мерой предосторожности в связи с ухудшением обстановки на фронте.
Напомним, что 5 мая оккупационные власти Запорожья организовали "эвакуацию" детей из Бердянска, используя 40 автобусов. В соответствии с планом, эвакуация детей должна была осуществляться из населенных пунктов Запорожской области, таких как Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенко, Розовка, Шевченково, Андреевка и Тимошевка.