РФ використовує іранські ракети для ударів по Україні
Російські окупанти використовують керовані ракети, виготовлені в Ірані, щоб атакувати українські цілі. Ці ракети, звані Dehlavieh, виявилися клонами російської протитанкової керованої ракети "Корнет".
Про це пишуть російські ЗМІ.
РФ використовує іранські ракети
Розроблені Міністерством оборони та підтримки Збройних сил Ірану ці ракети мають ефективну дальність від 100 до 5500 метрів і можуть пробити броню завтовшки до 1200 мм. Завдяки використанню високорозвиненої лазерної системи наведення, Dehlavieh стійкі до різних видів радіоелектронної боротьби.
Що відомо про ракети
Вага ракети становить 22,7 кг, з яких 6,8 кг посідає її двоступінчасту бойову частину. Якщо для стрілянини використовуватиметься система нічного бачення, то дальність її дії скоротиться до 3500 метрів. Ці іранські ракети є дуже ефективним засобом ураження танків та інших броньованих цілей на дистанції.
Нагадаємо, що Іран доставляє боєприпаси до Росії Каспійським морем, таким чином допомагає продовжувати війну в Україні. Остання партія зброї була відправлена з Ірану до Росії на початку березня, її перевіз вантажний корабель "Расул Гамзатов".