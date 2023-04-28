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РФ використовує іранські ракети для ударів по Україні

28 квітня 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ використовує іранські ракети для ударів по Україні
Іранські ракети. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти використовують керовані ракети, виготовлені в Ірані, щоб атакувати українські цілі. Ці ракети, звані Dehlavieh, виявилися клонами російської протитанкової керованої ракети "Корнет".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Розроблені Міністерством оборони та підтримки Збройних сил Ірану ці ракети мають ефективну дальність від 100 до 5500 метрів і можуть пробити броню завтовшки до 1200 мм. Завдяки використанню високорозвиненої лазерної системи наведення, Dehlavieh стійкі до різних видів радіоелектронної боротьби.

Що відомо про ракети

Вага ракети становить 22,7 кг, з яких 6,8 кг посідає її двоступінчасту бойову частину. Якщо для стрілянини використовуватиметься система нічного бачення, то дальність її дії скоротиться до 3500 метрів. Ці іранські ракети є дуже ефективним засобом ураження танків та інших броньованих цілей на дистанції.

Нагадаємо, що Іран доставляє боєприпаси до Росії Каспійським морем, таким чином допомагає продовжувати війну в Україні. Остання партія зброї була відправлена з Ірану до Росії на початку березня, її перевіз вантажний корабель "Расул Гамзатов".

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