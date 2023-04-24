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За полгода из Ирана в Россию переправили более 300 тысяч артиллерийских снарядов, — СМИ

24 апреля 2023 18:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
За полгода из Ирана в Россию переправили более 300 тысяч артиллерийских снарядов, — СМИ
Снаряды РСЗО "Град" в лесу возле деоккупированного села Липцы (Харьковская область), 24 сентября 2022 г. Фото Мариенко Андрей / УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Иран доставляет боеприпасы в Россию Каспийским морем таким образом помогает продолжать войну в Украине. Последняя партия оружия была отправлена из Ирана в Россию в начале марта, ее перевез грузовой корабль "Расул Гамзатов".

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники на Ближнем Востоке и США.

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Как Иран передает оружие РФ

За последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. Информация о поставках уже передана Соединенным Штатам.

Издание сообщает, что последняя партия иранского оружия, пересекшая Каспийское море, была отправлена в начале марта. Ее перевез российский грузовой корабль "Расул Гамзатов". На судне было 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами. "Расул Гамзатов" вышел из иранского порта Бандар-Амирабад 8 марта и через шесть дней прибыл в Астрахан. Судно вернулось в Иран в конце марта и снова отправилось в РФ, пробыв в порту всего один день.

В материале говорится, что судно принадлежит российской компании "МГ-ФЛОТ", ранее известной как ООО "ТрансМорФлот". В прошлом году компания попала под санкции Министерства финансов США, заявившее, что 16 ее судов, включая "Расул Гамзатов", перевозили оружие для России.

Также сообщается, что в сентябре 2022 года Минобороны Ирана и российское АО "Рособоронэкспорт" заключили соглашение о продаже РФ более 74 000 артиллерийских снарядов за 1,7 миллиона долларов.

Какое оружие Иран отправляет России

Журналисты напомнили, что США и другие союзники Украины несколько месяцев назад предупредили, что Иран готов отправить в Россию баллистические ракеты. Но, по оценкам США и других стран, этого пока не произошло. Также Россия до сих пор не отправила Ирану современные истребители Су-35.

В последние недели, как отметили журналисты, группа иранцев посетила завод на востоке России, производящий современные реактивные истребители. Предполагается, что это может являться признаком того, что сделка продвигается вперед.

Напомним, 24 апреля Европейский союз, США и Британия ввели новые санкции против Ирана. Эти санкции вводятся против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Иране.

Кроме того, 19 апреля США наложили санкции на предприятия, которые помогали Ирану производить дроны.

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