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РФ использует иранские ракеты для ударов по Украине

28 апреля 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ использует иранские ракеты для ударов по Украине
Иранские ракеты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты используют управляемые ракеты, изготовленные в Иране, чтобы атаковать украинские цели. Эти ракеты, называемые Dehlavieh, оказались клонами российской противотанковой управляемой ракеты "Корнет". 

Об этом пишут российские СМИ.

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Разработанные Министерством обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, эти ракеты имеют эффективную дальность от 100 до 5500 метров и могут пробить броню толщиной до 1200 мм. Благодаря использованию высокоразвитой лазерной системы наведения, Dehlavieh устойчивы к различным видам радиоэлектронной борьбы.

Что известно про ракеты

Вес ракеты составляет 22,7 кг, из которых 6,8 кг приходится на ее двухступенчатую боевую часть. Если для стрельбы будет использоваться система ночного видения, то дальность ее действия сократится до 3500 метров. Эти иранские ракеты являются весьма эффективным средством поражения танков и других бронированных целей на дистанции.

Напомним, что Иран доставляет боеприпасы в Россию Каспийским морем таким образом помогает продолжать войну в Украине. Последняя партия оружия была отправлена из Ирана в Россию в начале марта, ее перевез грузовой корабль "Расул Гамзатов".

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