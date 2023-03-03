РФ використовує призупинення Нового СНО в надії стримати підтримку Заходу для України, — ISW
Держсекретар США Ентоні Блінкен коротко поспілкувався з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на саміті G20. Вони говорили про зупинення росією Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
-
Росія має два плани щодо майбутнього України: яке місце в цих планах займає Медведчук
-
В Чорному морі зменшилась кількість ракетоносіїв, втім загроза не минула
-
Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка
-
Влада знову планує терміново збільшити витрати на оборону: що хочуть реалізувати
-
Чи буде Китай постачати зброю росії: прогноз секретаря РНБО Данілова
-
На північній околиці Києва можуть лунати вибухи: у КМВА назвали причину
-
У Monobank розповіли, скільки коштів на армію українці зібрали за рік
-
У Флориді від амеби помер чоловік, який промив ніс водою з-під крана
-
Данілов розповів, чи вплине постачання ATACMS на деокупацію України
-
"Покарали "Реал" за самовпевненість": Гаві назвав причину перемоги "Барселони"
Деталі
Блінкен закликав Лаврова скасувати призупинення рф співпраці з Новим СНО, який накладає перевірені обмеження на кількість російської та американської ядерної зброї міжконтинентального діапазону. Держсекретар висловив готовність Сполучених Штатів Америки співпрацювати з рф щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями. До того ж Блінкен закликав російського міністра припинити війну в Україні, розпочати переговори та звільнити затриманого американця.
"Дуже ймовірно, що кремль використовує побоювання щодо ядерної ескалації та призупинення Нового СНО в надії стримати підтримку Заходу для України та уповільнити обіцяні західні передачі військової допомоги. Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робить неправдоподібні погрози ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід і звернутися до його ультранаціоналістичної бази", — додали аналітики.
Нагадаємо, у рф звинуватили Сполучені Штати Америки у розробці "багатосферної операції" для позбавлення кремля ядерного потенціалу. Держава-терорист вирішила анонсувати військову операцію під назвою ОССС.
Також ми писали, що генерал у відставці Бен Годжес пояснив, чому путін не використає ядерну зброю проти України. За його словами, вона є найефективнішою, коли нею лише погрожують.