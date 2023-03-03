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РФ використовує призупинення Нового СНО в надії стримати підтримку Заходу для України, — ISW

3 березня 2023 07:21
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ використовує призупинення Нового СНО в надії стримати підтримку Заходу для України, — ISW
Ядерна зброя рф
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Держсекретар США Ентоні Блінкен коротко поспілкувався з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на саміті G20. Вони говорили про зупинення росією Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Деталі

Блінкен закликав Лаврова скасувати призупинення рф співпраці з Новим СНО, який накладає перевірені обмеження на кількість російської та американської ядерної зброї міжконтинентального діапазону. Держсекретар висловив готовність Сполучених Штатів Америки співпрацювати з рф щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями. До того ж Блінкен закликав російського міністра припинити війну в Україні, розпочати переговори та звільнити затриманого американця.

"Дуже ймовірно, що кремль використовує побоювання щодо ядерної ескалації та призупинення Нового СНО в надії стримати підтримку Заходу для України та уповільнити обіцяні західні передачі військової допомоги. Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робить неправдоподібні погрози ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід і звернутися до його ультранаціоналістичної бази", — додали аналітики.

Нагадаємо, у рф звинуватили Сполучені Штати Америки у розробці "багатосферної операції" для позбавлення кремля ядерного потенціалу. Держава-терорист вирішила анонсувати військову операцію під назвою ОССС.

Також ми писали, що генерал у відставці Бен Годжес пояснив, чому путін не використає ядерну зброю проти України. За його словами, вона є найефективнішою, коли нею лише погрожують.

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