РФ використовує призупинення Нового СНО в надії стримати підтримку Заходу для України, — ISW

Ядерна зброя рф

Держсекретар США Ентоні Блінкен коротко поспілкувався з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на саміті G20. Вони говорили про зупинення росією Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Блінкен закликав Лаврова скасувати призупинення рф співпраці з Новим СНО, який накладає перевірені обмеження на кількість російської та американської ядерної зброї міжконтинентального діапазону. Держсекретар висловив готовність Сполучених Штатів Америки співпрацювати з рф щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями. До того ж Блінкен закликав російського міністра припинити війну в Україні, розпочати переговори та звільнити затриманого американця.

"Дуже ймовірно, що кремль використовує побоювання щодо ядерної ескалації та призупинення Нового СНО в надії стримати підтримку Заходу для України та уповільнити обіцяні західні передачі військової допомоги. Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робить неправдоподібні погрози ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід і звернутися до його ультранаціоналістичної бази", — додали аналітики.

Нагадаємо, у рф звинуватили Сполучені Штати Америки у розробці "багатосферної операції" для позбавлення кремля ядерного потенціалу. Держава-терорист вирішила анонсувати військову операцію під назвою ОССС.

Також ми писали, що генерал у відставці Бен Годжес пояснив, чому путін не використає ядерну зброю проти України. За його словами, вона є найефективнішою, коли нею лише погрожують.