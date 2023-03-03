РФ использует приостановку Нового СНВ в надежде сдержать поддержку Запада для Украины, — ISW
Госсекретарь США Энтони Блинкен коротко пообщался с министром иностранных дел рф Сергеем Лавровым на саммите G20. Они говорили о приостановлении россией Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
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Блинкен призвал Лаврова отменить приостановку рф сотрудничества по новому СНВ, который накладывает проверенные ограничения на количество российского и американского ядерного оружия межконтинентального диапазона. Госсекретарь выразил готовность Соединенных Штатов Америки сотрудничать с рф по контролю над стратегическими ядерными вооружениями. К тому же Блинкен призвал российского министра прекратить войну в Украине, начать переговоры и освободить задержанного американца.
"Очень вероятно, что кремль использует опасения относительно ядерной эскалации и приостановления Нового СНВ в надежде сдержать поддержку Запада для Украины и замедлить обещанные западные передачи военной помощи. Кремль вряд ли применит ядерное оружие, но регулярно делает неправдоподобные угрозы ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад и обратиться к его ультранационалистической базе", — добавили аналитики.
Напомним, в рф обвинили Соединенные Штаты Америки в разработке "многосферной операции" для лишения кремля ядерного потенциала. Государство-террорист решило анонсировать военную операцию под названием ОССС.
Также мы писали, что генерал в отставке Бен Ходжес объяснил, почему путин не использует ядерное оружие против Украины. По его словам, оно является самым эффективным, когда им только угрожают.