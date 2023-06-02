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РФ випустила авіаційні бомби по Харківщині — загинули двоє людей

2 червня 2023 19:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
РФ випустила авіаційні бомби по Харківщині — загинули двоє людей
Російський обстріл Харківщини. Фото: Олег Синєгубов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські терористи не втомлюються обстрілювати територію України. Відтак, потужного авіаційного обстрілу зазнала Харківська область.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Росіян скинула керовані авіаційні бомби

Від терористичних рук окупантів постраждав Купʼянський район Харківської області. На селище міського типу Ківшарівка росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби.

"Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", — заявив Синєгубов.

 

Росія випустила керовані авіабомби по Харківщині. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківської області. Ним виявився 30-річний Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу УФСБ Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.

Додамо, ворожого обстрілу зазнала Запорізька область, внаслідок чого є загиблі та поранені. Зазначається, що сьогодні, 2 червня, близько опівдня військові РФ здійснили черговий обстріл селища Комишуваха Запорізького району.

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