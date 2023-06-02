Через обстріли РФ на Запоріжжі є загиблі та поранені

Російські війська обстріляли Запорізьку область. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Зокрема, ворожого обстрілу зазнала Запорізька область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що сьогодні, 2 червня, близько опівдня військові РФ здійснили черговий обстріл селища Комишуваха Запорізького району.

Російські війська обстріляли Запорізьку область. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Російські війська обстріляли Запорізьку область. Фото: Запорізька обласна прокуратура

"Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини. Ще четверо місцевих мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні автомобілі містян та присадибна територія", — заявили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс Генерального прокурора України підбив підсумки, скільки всього український дітей постраждало від рук російських окупантів. Йдеться про майже три тисячі російських злочинів проти маленьких українців.

Додамо, днями росіяни масовано обстріляли Херсонську область авіабомбами. Внаслідок обстрілів у Херсонському та Бериславському районах постраждало близько 15 осіб. Наразі точні дані встановлюються. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, а також магазин.