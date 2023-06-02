РФ выпустила авиационные бомбы по Харьковщине — погибли два человека

Российские обстрелы Харьковщины. Фото: Олег Синегубов

Российские террористы не устают обстреливать территорию Украины. Следовательно, мощным авиационным обстрелам подверглась Харьковская область.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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От террористических рук оккупантов пострадал Купянский район Харьковской области. На поселок городского типа Ковшаровка россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы.

"Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли — пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", — заявил Синегубов.

Россия выпустила управляемые авиабомбы по Харьковской области. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители установили личность еще одного российского военного преступника, отдавшего приказы пытать гражданское население во время захвата части Харьковской области. Им оказался 30-летний Павел Каширский, старший оперуполномоченный отдела УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области.

Добавим, вражеские обстрелы подверглись Запорожской области, в результате чего погибли и ранены. Отмечается, что сегодня, 2 июня, около полудня военные РФ совершили очередной обстрел поселка Камышеваха Запорожского района.