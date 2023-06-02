Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ выпустила авиационные бомбы по Харьковщине — погибли два человека arrow

РФ выпустила авиационные бомбы по Харьковщине — погибли два человека

2 июня 2023 19:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
РФ выпустила авиационные бомбы по Харьковщине — погибли два человека
Российские обстрелы Харьковщины. Фото: Олег Синегубов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские террористы не устают обстреливать территорию Украины. Следовательно, мощным авиационным обстрелам подверглась Харьковская область.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Россиян сбросила управляемые авиационные бомбы

От террористических рук оккупантов пострадал Купянский район Харьковской области. На поселок городского типа Ковшаровка россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы.

"Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли — пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", — заявил Синегубов.

 

Россия выпустила управляемые авиабомбы по Харьковской области. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители установили личность еще одного российского военного преступника, отдавшего приказы пытать гражданское население во время захвата части Харьковской области. Им оказался 30-летний Павел Каширский, старший оперуполномоченный отдела УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области.

Добавим, вражеские обстрелы подверглись Запорожской области, в результате чего погибли и ранены. Отмечается, что сегодня, 2 июня, около полудня военные РФ совершили очередной обстрел поселка Камышеваха Запорожского района.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас