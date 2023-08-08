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РФ вирішила проблему, яка стримувала виробництво танків, — ЗМІ

8 серпня 2023 21:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ вирішила проблему, яка стримувала виробництво танків, — ЗМІ
Російський танк. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Можливо, проблеми у російській промисловості, пов'язані з дефіцитом комплектуючих для сучасних танків Т-72Б3, Т-80БВМ та Т-90М, усунуті. Проблема була в оптичних системах цих бойових машин.

Про це пише Forbes.

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Повідомляється, що до подій у Криму 2014 року основні російські підприємства з виробництва танків: "Уралвагонзавод" та "Омськтрансмаш" закуповували тепловізійні системи Catherine-FC у французької компанії Thales, які використовувалися в прицілі навідника "Сосна-У".

Однак після введення французьких санкцій проти Росії постачання тепловізорів було припинено. Через це, коли втрати в російському танковому парку стали значними, Росія змушена була модернізувати старі моделі танків Т-62, Т-72 і Т-80, використовуючи приціли 1970-х років, такі як 1ПН96МТ-02.

Внаслідок цього багато передових російських підрозділів були оснащені бойовою технікою, нездатною ефективно діяти на далекі дистанції, особливо у нічний час. Тим часом українська армія оновлювала свій парк німецькими танками Leopard, шведськими БМП CV90 та американськими БМП M2 та Stryker, усі з яких обладнані сучасною оптикою.

На думку видання Forbes, складнощі російської промисловості надали Україні значну тактичну перевагу на бойовому полі, хоча це може змінитись у майбутньому.

Нагадаємо, що з початку війни в Україні Росія активувала приблизно 40% із запасів старої радянської військової техніки , що зберігаються на найбільшому об'єкті для зберігання — базі "Вагжаново", розташованій у Бурятії. Дослідження, проведене на основі аналізу зображень із супутника Google Earth, показало, що за п'ять місяців до початку російської інтервенції, на базі "Вагжаново" налічувалося приблизно 3840 одиниць військової техніки.

 

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