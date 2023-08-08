РФ решила проблему, сдерживавшую производство танков, — СМИ

Российский танк. Фото: росСМИ

Возможно, проблемы в российской промышленности, связанные с дефицитом комплектующих для современных танков Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, устранены. Проблема была в оптических системах для этих боевых машин.

Об этом пишет Forbes.

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Сообщается, что до событий в Крыму 2014 года основные российские предприятия по производству танков: "Уралвагонзавод" и "Омсктрансмаш", закупали тепловизионные системы Catherine-FC у французской компании Thales, которые использовались в прицеле наводчика "Сосна-У".

Однако после введения французских санкций против России поставка тепловизоров была приостановлена. Из-за этого, когда потери в российском танковом парке стали значительными, Россия была вынуждена модернизировать старые модели танков Т-62, Т-72 и Т-80, используя прицелы 1970-х годов, такие как 1ПН96МТ-02.

В результате этого многие передовые российские подразделения были оснащены боевой техникой, неспособной эффективно действовать на дальние дистанции, особенно в ночное время. Тем временем украинская армия обновляла свой парк немецкими танками Leopard, шведскими БМП CV90 и американскими БМП M2 и Stryker, все из которых оборудованы современной оптикой.

По мнению издания Forbes, сложности российской промышленности предоставили Украине значительное тактическое преимущество на боевом поле, хотя это может измениться в будущем.

Росія, ймовірно, усунула дефіцит оптики, який стримував виробництво танків Т-80БВМ і Т-90М, - Forbes https://t.co/DfM8yj7c1g pic.twitter.com/JHR5pkf5uc — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) August 8, 2023

Напомним, что с начала войны в Украине, Россия активировала примерно 40% из запасов старой советской военной техники, хранящихся на крупнейшем объекте для хранения — базе "Вагжаново", расположенной в Бурятии. Исследование, проведенное на основе анализа изображений со спутника Google Earth, показало, что в период за пять месяцев до начала российской интервенции, на базе "Вагжаново" насчитывалось примерно 3840 единиц военной техники.