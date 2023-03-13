РФ все менше експортує зброю через війну в Україні, — SIPRI
Попри те, що росія залишається одним з найбільших світових експортерів зброї, кремль вимушений зменшити її постачання до інших країн. Причина у західних санкціях та у продовженні війни в Україні.
Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).
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Експерти пишуть, що у порівнянні з 2013-2017 роками частка експорту зброї з рф за період з 2018 по 2022 рік зменшилася на 6% — з 22% до 16%. За 10 років цей показник впав аж на 10%.
Однак у SIPRI кажуть, що ці показники ще знижуватимуться через війну в Україні та західні санкції проти росії.
Як відомо, найбільшими імпортерами російської зброї за останні п'ять років стали Індія (31%), Китай (23%) та Єгипет (9,3%). Загалом росія за цей час продала озброєння 47 країнам.
Однак лідером на світовому ринку із продажу зброї залишаються США. За останні п'ять років експорт американських озброєнь збільшився на 14%. Саме 40% світового експорту озброєнь припадає саме на США.
А от найбільші імпортери зброї — Індія, Саудівська Аравія, Катар, Австралія та Китай. У 2018-2022 роках на ці країни припало 36% світових закупівель зброї.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна стала третім за величиною імпортером основних видів озброєнь у світі.