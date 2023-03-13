Україна стала третім у світі імпортером зброї

Танки для України

Внаслідок військової допомоги з боку США та деяких європейських країн після початку війни Україна стала третім за величиною імпортером основних видів озброєнь у світі. Раніше з 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість озброєнь.

Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем світу.

Дослідження

За дослідженням, проведеним Інститутом міжнародних досліджень з проблем світу Стокгольмського університету (SIPRI), Україна стала третьою у списку найбільших імпортерів основних видів озброєнь у 2022 році, після Катару та Індії. За п'ятирічний період на Україну припало 2,0% світового імпорту озброєнь.

Проте, країни НАТО відмовилися постачати Україні бойові літаки та ракети далекого радіусу дії у 2022 році через побоювання, що це може призвести до подальшої ескалації війни. Водночас вони продовжували постачати таке озброєння іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та Південній Азії.

Старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь Пітер Д. Веземан зазначив, що Україна продовжує імпортувати озброєння, щоб зміцнити свою оборону в умовах конфлікту на сході країни. Однак він також зазначив, що постачання озброєнь може не лише підвищити безпеку України, а й стимулювати подальший військовий розвиток.

Нагадаємо, що бойові танки Leopard від Німеччини та Португалії будуть доставлені в Україну до кінця березня. Вони прибудуть до країни з підготовленими екіпажами та вирушать на фронт.