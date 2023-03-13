РФ все меньше экспортирует оружие из-за войны в Украине, — SIPRI
Несмотря на то, что россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров оружия, кремль вынужден уменьшить ее поставки в другие страны. Причина — в западных санкциях и продолжении войны в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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Эксперты пишут, что по сравнению с 2013-2017 годами доля экспорта оружия из россии за период с 2018 по 2022 год уменьшилась на 6% — с 22% до 16%. За 10 лет этот показатель упал на 10%.
Однако в SIPRI говорят, что эти показатели еще будут снижаться из-за войны в Украине и западных санкций против россии.
Как известно, крупнейшими импортерами российского оружия в последние пять лет стали Индия (31%), Китай (23%) и Египет (9,3%). В целом россия за это время продала вооружение 47 странам.
Однако лидером на мировом рынке по продаже оружия остаются США. За последние пять лет экспорт американских вооружений вырос на 14%. Именно 40% мирового экспорта вооружений приходится именно на США.
А вот крупнейшие импортеры оружия — Индия, Саудовская Аравия, Катар, Австралия и Китай. В 2018-2022 годах на эти страны пришлось 36% мировых закупок оружия.
Напомним, ранее мы писали, что Украина стала третьим по величине импортером основных видов вооружений в мире.