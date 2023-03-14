РФ за рік накопичила в офшорах близько 80 млрд доларів, — Bloomberg

Кремлівський диктатор володимир путін

За рік повномасштабної війни кремль накопичив в офшорах понад 80 млрд доларів. Ці кошти розпорошені у вигляді грошових вкладів, нерухомості та інвестицій в афілійовані компанії.

Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

Офшори росії

Економічні аналітики Bloomberg кажуть, що навіть за рік повномасштабної війни росія змогла накопичити в офшорах понад 80 млрд доларів. Гроші є тіньовими резервами, побічним продуктом рекордного позитивного сальдо рахунку поточних операцій, який допоміг підтримати фінанси рф.

"Через те, що Європа зволікала з націлюванням на російський енергетичний сектор, кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів щодо поточних операцій у своїй історії" , — заявила Марія Шагіна, економіст британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Зазначається, що накопичуючи активи за кордоном протягом минулого року, росія отримала поповнення, що дорівнює приблизно 5% ВВП. Однак такі активи потенційно можуть стати наступним об’єктом санкцій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що США отримали ордер на арешт російського літака "Роснефти". Відомо, що вартість цього літака перевищує 25 мільйонів доларів.