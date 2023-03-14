РФ за год накопила в оффшорах около 80 млрд долларов, — Bloomberg
За год полномасштабной войны кремль накопил в оффшорах более 80 млрд долларов. Эти средства рассеяны в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании.
Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
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Оффшоры россии
Экономические аналитики Bloomberg говорят, что даже через год полномасштабной войны россия смогла накопить в оффшорах свыше 80 млрд долларов. Деньги являются теневыми резервами, побочным продуктом рекордного положительного сальдо счета текущих операций, который помог поддержать финансы россии.
"Из-за того, что Европа медлила с нацеливанием на российский энергетический сектор, кремль смог накопить один из самых больших профицитов по текущим операциям в своей истории", — заявила Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований.
Отмечается, что, накапливая активы за границей в течение прошлого года, россия получила пополнение, равное примерно 5% ВВП. Однако такие активы могут стать следующим объектом санкций.
Напомним, недавно мы писали, что США получили ордер на арест российского самолета "Роснефти". Известно, что стоимость этого самолета превышает 25 миллионов долларов.