Зеленский предупредил россиян по поводу атак на порты

РФ останется без кораблей, если будет атаковать украинские порты, — Зеленский
После выхода из зернового соглашения Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессорка в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому издательству La Nacion.
По словам верховного главнокомандующего, если Кремль решит продлить атаки на украинские порты, то РФ до конца войны против Украины рискует остаться без своих кораблей.
"Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. У нас не так много оружия, но если они будут стрелять, то до конца войны могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать", — сказал Зеленский.
Провокации россиян
Отдельно президент подчеркнул, что РФ пытается ввести политику колонизации Черного и Азовского морей и постоянно желает устроить провокации. Однако Украина безотлагательно и решительно будет отвечать на любые попытки оккупантов атаковать гражданские суда и зерновые коридоры.
Напомним, Черное море, в котором россияне пытались властвовать, становится для них все большей угрозой. В частности это касается не только военных кораблей, но и гражданских судов.
Также мы писали, что страна-агрессорка после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.