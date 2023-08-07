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РФ останется без кораблей, если будет атаковать украинские порты, — Зеленский

7 августа 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зеленский предупредил россиян по поводу атак на порты
Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После выхода из зернового соглашения Россия начала наносить удары по украинским портам и зерновым терминалам, однако уже ощутила последствия этих атак. Черноморский флот РФ будет уничтожен, если страна-агрессорка в дальнейшем будет создавать продовольственный геноцид в мире.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому издательству La Nacion.

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По словам верховного главнокомандующего, если Кремль решит продлить атаки на украинские порты, то РФ до конца войны против Украины рискует остаться без своих кораблей.

"Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. У нас не так много оружия, но если они будут стрелять, то до конца войны могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать", — сказал Зеленский.

Провокации россиян

Отдельно президент подчеркнул, что РФ пытается ввести политику колонизации Черного и Азовского морей и постоянно желает устроить провокации. Однако Украина безотлагательно и решительно будет отвечать на любые попытки оккупантов атаковать гражданские суда и зерновые коридоры.

Напомним, Черное море, в котором россияне пытались властвовать, становится для них все большей угрозой. В частности это касается не только военных кораблей, но и гражданских судов.

Также мы писали, что страна-агрессорка после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.

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