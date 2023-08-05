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Морський дрон поцілив у танкер на відстані 30 миль від Керченської протоки, — рос"ЗМІ"

5 серпня 2023 01:00
оновлено: 01:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Морський дрон поцілив у танкер на відстані 30 миль від Керченської протоки, — рос"ЗМІ"
Морський дрон поцілив у танкер
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи. Вони сталися близько опівночі 5 серпня.

Про це повідомляють моніторингові канали. Ми зібрали  усю інформацію про вибухи поблизу окупованого Криму на цей час. 

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Російські ЗМІ повідомляють, що неподалік Керченської протоки морський дрон врізався у танкер.

У пабліках поширюють інформацію, що йдеться про російський танкер, який був спущений на воду у 2014 році.

Російські паблики пишуть, що дрон таранив танкер "Sig", який знаходився на якорній стоянці на південь від Керченської протоки.

Офіційно "влада" Криму це не підтверджує.

01:21:

Інформація щодо влучання у танкер "Sig" підтверджується.

"Морським дроном у районі Керченської протоки було вражено комерційний танкер, що й викликало детонацію, яку побачили з півострова", — повідомляє Brief.

Повідомляється, що цей танкер був під санкціями США за транспортування авіаційного пального до Сирії.

Нагадаємо, поблизу Кримського мосту близько опівночі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі вказують, що чули гучний вибух у районі населеного пунктуЯковенкове. Серед місцевих почалася паніка. Соцмережі розривають повідомлення про гучні вибухи, зникле світло та перекритий міст.

Тим часом "радник голови" Криму Олег Крючков заявив, що не може підтвердити інформацію про вибухи.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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