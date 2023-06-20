РФ заминировала Запорожскую АЭС, — Буданов
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".
Об этом заявил Кирилл Буданов во время телемарафона.
РФ заменяла Запорожскую АЭС
"К сожалению, на сегодняшний день на самом деле определенная угроза существует. Еще раз говорю — определенная. Потому что прежде всего ЗАЭС находится под контролем оккупантов и правда в том, что уничтожив плотину, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям, работающим на ЗАЭС. Это первое. А второе самое страшное, что за все это время Запорожская АЭС была дополнительно заминирована", — отметил Буданов.
Под угрозой охладитель
"И что страшнее всего был заминирован именно охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, то велика вероятность того, что будут значительные проблемы", — заявил глава ГУР МО Украины.
Напомним, ранее мы писали, что недавно россияне взорвали Каховскую ГЭС, затопив десятки населенных пунктов и оставив тысячи людей без жилья. По словам Владимира Зеленского, следующей целью для РФ может быть "Запорожка АЭС" . Как отметил Президент, россиян не интересует безопасность Украины и последствия той или иной катастрофы.
Добавим, российские кафиры не позволяют украинскому персоналу Запорожской АЭС перевести энергоблок №5 в состояние "холодный останов".