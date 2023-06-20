РФ заминировала Запорожскую АЭС, — Буданов

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: google.com

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".

Об этом заявил Кирилл Буданов во время телемарафона.

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"К сожалению, на сегодняшний день на самом деле определенная угроза существует. Еще раз говорю — определенная. Потому что прежде всего ЗАЭС находится под контролем оккупантов и правда в том, что уничтожив плотину, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям, работающим на ЗАЭС. Это первое. А второе самое страшное, что за все это время Запорожская АЭС была дополнительно заминирована", — отметил Буданов.

Под угрозой охладитель

"И что страшнее всего был заминирован именно охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, то велика вероятность того, что будут значительные проблемы", — заявил глава ГУР МО Украины.

Напомним, ранее мы писали, что недавно россияне взорвали Каховскую ГЭС, затопив десятки населенных пунктов и оставив тысячи людей без жилья. По словам Владимира Зеленского, следующей целью для РФ может быть "Запорожка АЭС" . Как отметил Президент, россиян не интересует безопасность Украины и последствия той или иной катастрофы.

Добавим, российские кафиры не позволяют украинскому персоналу Запорожской АЭС перевести энергоблок №5 в состояние "холодный останов".