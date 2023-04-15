Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ запроваджує електронні повістки та готується до тривалої війни з Україною, — британська розвідка arrow

РФ запроваджує електронні повістки та готується до тривалої війни з Україною, — британська розвідка

15 квітня 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ запроваджує електронні повістки та готується до тривалої війни з Україною, — британська розвідка
РФ запроваджує електронні повістки для призовників. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу, що дає можливість у майбутньому владі видавати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що спрощує процедуру призову та усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Про це повідомляє британська розвідка.

Читайте також:

РФ готується до тривалої війни

За даними британської розвідки, цей крок говорить про те, що Москва готується до можливої тривалої війни. Оскільки дані про призов окремих осіб тепер пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами, влада зможе карати ухилянтів, обмежуючи права на працевлаштування та поїздки за кордон.

Однак поки що не вказується на якусь велику нову хвилю примусової мобілізації. Зараз Росія приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольчих військ.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні.

Нагадаємо, що законопроєкт про електронні повістки, який надає їм юридичну силу нарівні з паперовими повістками, був схвалений Радою Федерації з одним голосом проти. Раніше Держдума схвалила законопроєкт в екстреному порядку в другому і третьому читаннях з єдиним рішенням 394 осіб і одним, що утримався.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB