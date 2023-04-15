РФ запроваджує електронні повістки та готується до тривалої війни з Україною, — британська розвідка

РФ запроваджує електронні повістки для призовників. Фото: росЗМІ

Держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу, що дає можливість у майбутньому владі видавати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що спрощує процедуру призову та усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Про це повідомляє британська розвідка.

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РФ готується до тривалої війни

За даними британської розвідки, цей крок говорить про те, що Москва готується до можливої тривалої війни. Оскільки дані про призов окремих осіб тепер пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами, влада зможе карати ухилянтів, обмежуючи права на працевлаштування та поїздки за кордон.

Однак поки що не вказується на якусь велику нову хвилю примусової мобілізації. Зараз Росія приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольчих військ.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні.

Нагадаємо, що законопроєкт про електронні повістки, який надає їм юридичну силу нарівні з паперовими повістками, був схвалений Радою Федерації з одним голосом проти. Раніше Держдума схвалила законопроєкт в екстреному порядку в другому і третьому читаннях з єдиним рішенням 394 осіб і одним, що утримався.