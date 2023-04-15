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РФ вводит электронные повестки и готовится к длительной войне с Украиной, — британская разведка

15 апреля 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ вводит электронные повестки и готовится к длительной войне с Украиной, — британская разведка
РФ вводит электронные повестки для призывников. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу, что дает возможность в будущем властям выдавать повестки в электронном виде, а не по почте, что упрощает процедуру призыва и устраняет одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.

Об этом сообщает британская разведка.

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Согласно данным британской разведки, этот шаг говорит о том, что Москва готовится к возможной длительной войне. Поскольку данные о призыве отдельных лиц теперь связаны с другими государственными онлайн-сервисами, власти смогут наказывать уклонистов, ограничивая права на трудоустройство и поездки за границу.

Однако пока не указывается на какую-либо крупную новую волну принудительной мобилизации. На данный момент Россия уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск.

В Министерстве обороны Британии считают, что эта мера скорее всего является частью более долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине.

Напомним, что законопроект об электронных повестках, который предоставляет им юридическую силу наравне с бумажными повестками, был одобрен Советом Федерации с одним голосом против. Ранее Госдума одобрила законопроект в экстренном порядке во втором и третьем чтениях с единым решением 394 человек и одним воздержавшимся. 

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