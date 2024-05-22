Повітряна тривога зараз, уночі 22 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу зараз, уночі 22 травня, оголошено у трьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Одеська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що південні області опинилися під загрозою атаки ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 01:27 22 травня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 22 травня

О 01:13 військові попередили, що група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку міста Очаків Миколаївської області. О 01:26 стало відомо, що ударні БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 01:56 оголосили повітряну тривогу в Дніпропетровській і Донецькій областях.

Карта повітряних тривог станом на 01:56 22 травня

Станом на 01:58 група БпЛА ударних безпілотників на Миколаївщині летить у східному напрямку. БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області рухаються в північному напрямку, а "Шахеди" з акваторії Чорного моря тримають курс на Миколаївську область.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 02:11 дали відбій у Дніпропетровській і Донецькій областях.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 травня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу ударних безпілотників для Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 22 травня росіяни завдали авіаційного удару по містах Шостка й Конотоп Сумської області. Під ворожим обстрілів опинилися енергетичні об'єкти.