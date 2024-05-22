РФ запустила ударные БпЛА из акватории Черного моря - какие области Украины в опасности

Воздушную тревогу сейчас, ночью 22 мая, объявили в трех областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Николаевская, Одесская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что южные области оказались под угрозой атаки ударных БпЛА.

Читайте также:

Новость дополняется