РФ запустила ударные БпЛА из акватории Черного моря — какие области Украины в опасности
22 мая 2024 01:30
РФ запустила ударные БпЛА из акватории Черного моря - какие области Украины в опасности
Воздушную тревогу сейчас, ночью 22 мая, объявили в трех областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Николаевская, Одесская и Харьковская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что южные области оказались под угрозой атаки ударных БпЛА.
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