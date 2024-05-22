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РФ запустила ударные БпЛА из акватории Черного моря — какие области Украины в опасности

22 мая 2024 01:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
РФ запустила ударные БпЛА из акватории Черного моря — какие области Украины в опасности
РФ запустила ударные БпЛА из акватории Черного моря - какие области Украины в опасности
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью 22 мая, объявили в трех областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Николаевская, Одесская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что южные области оказались под угрозой атаки ударных БпЛА.

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