РФ завдала авіаційного удару по енергооб'єктах Сумщини, — ОВА
Уночі в понеділок, 6 травня, росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Що відомо про обстріл Сумщини вночі 6 травня
"Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини", — йдеться в повідомленні ОВА.
На місцях працюють усі відповідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються.
Громадян закликають зберігати спокій, але не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укриттях.
Нагадаємо, увечері 5 травня в Сумській області й ще декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Військові спочатку повідомляли, що БпЛА типу Shahed рухається через Сумщину в південно-західному напрямку, а потім попередили, що ворожі дрони летять у напрямку Сум.
Також ми писали про те, що близько 00:07 6 травня в Сумах прогриміли вибухи. Після цього в місті та декількох населенних пунктах області частково зникли світло й вода. О 00:59 стало відомо, що в Сумах пролунали повторні вибухи.
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