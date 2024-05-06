РФ завдала авіаційного удару по енергооб'єктах Сумщини, — ОВА

Електромережі вночі. Фото ілюстративне: 24tv.ua

Уночі в понеділок, 6 травня, росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Скриншот повідомлення Сумської ОВА

Що відомо про обстріл Сумщини вночі 6 травня

"Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини", — йдеться в повідомленні ОВА.

На місцях працюють усі відповідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються.

Громадян закликають зберігати спокій, але не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укриттях.

Нагадаємо, увечері 5 травня в Сумській області й ще декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Військові спочатку повідомляли, що БпЛА типу Shahed рухається через Сумщину в південно-західному напрямку, а потім попередили, що ворожі дрони летять у напрямку Сум.

Також ми писали про те, що близько 00:07 6 травня в Сумах прогриміли вибухи. Після цього в місті та декількох населенних пунктах області частково зникли світло й вода. О 00:59 стало відомо, що в Сумах пролунали повторні вибухи.