У Сумах пролунали вибухи — що відомо про обстріл міста
Вибухи пролунали в Сумах уночі в понеділок, 6 травня. Місто атакують ворожі БпЛА.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Що відомо про обстріл Сум уночі 6 травня
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 23:26 5 травня. О 23:28 військові зазначили, що регіон під загрозою застосування ударних БпЛА. О 23:31 стало відомо, що БпЛА типу Shahed рухається через Сумщину в південно-західному напрямку.
О 00:06 6 травня військові попередили, що ворожі БпЛА рухаються в напрямку Сум.
О 00:07 "Суспільне" повідомило про те, що в місті було чутно звуки вибуху.
Також кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в деяких районах міста зникло світло і немає водопостачання. Також частково відсутня електроенергія в Лебедині, Білопіллі та Охтирці.
Офіційної інформації щодо цього обстрілу від представників міської влади та ОВА поки що немає.
Нагадаємо, увечері 5 травня в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.
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