У Сумах пролунали вибухи — що відомо про обстріл міста

У Сумах пролунали вибухи

Вибухи пролунали в Сумах уночі в понеділок, 6 травня. Місто атакують ворожі БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Що відомо про обстріл Сум уночі 6 травня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 23:26 5 травня. О 23:28 військові зазначили, що регіон під загрозою застосування ударних БпЛА. О 23:31 стало відомо, що БпЛА типу Shahed рухається через Сумщину в південно-західному напрямку.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 00:06 6 травня військові попередили, що ворожі БпЛА рухаються в напрямку Сум.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 00:07 "Суспільне" повідомило про те, що в місті було чутно звуки вибуху.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Суспільне Суми"

Також кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в деяких районах міста зникло світло і немає водопостачання. Також частково відсутня електроенергія в Лебедині, Білопіллі та Охтирці.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Суспільне Суми"

Офіційної інформації щодо цього обстрілу від представників міської влади та ОВА поки що немає.

Нагадаємо, увечері 5 травня в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.